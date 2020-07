경상대, 학내 실직·폐업가정 학생에 긴급재난장학금 지원

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 진주 경상대학교는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위한 긴급재난지원장학금을 모금한 결과 1억4106만원이 모였다고 14일 밝혔다.

처음 목표로 한 1억원을 훨씬 초과했다.

긴급재난지원장학금 모금은 권순기 제11대 총장이 취임 후 "코로나19 사태가 장기화하면서 어려움을 겪는 우리 가족인 학생들의 지원 대책을 시급히 마련하겠다"고 선언해 진행됐다.

지난 6일부터 13일까지 교수·직원·동문을 대상으로 캠페인을 전개했다.

경상대는 이 장학금을 코로나19로 실직한 가정의 학생, 폐업한 기업 관련 가정의 학생, 저소득층 학생들에게 우선 지급할 계획이다.

경상대는 학내 구성원을 대상으로 한 장학금 모금은 종료했으나 동문 등 일반인을 대상으로 한 모금은 오는 17일까지 계속한다.

특히 오는 15일 오후 예정된 권순기 총장 취임식 축하 화환을 대신해 장학금 모금 캠페인에 동참해 달라고 요청한 상태여서 긴급재난지원장학금은 더 늘 것으로 예상된다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr