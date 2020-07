"영국, 올 겨울 코로나19 대비 안하면 사망자 10만명 넘을 수 있어"

[아시아경제 성기호 기자] 영국에서 올 겨울 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 다시 확산할 경우 10만명이 넘는 사망자가 나올 수 있다는 주장이 제기됐다.

14일(현지시간) 현지 언론에 따르면 영국 의료과학학술원은 정부 최고과학보좌관인 패트릭 발란스 경의 의뢰로 작성한 보고서를 통해 이같이 밝혔다. 이번 보고서 작성에는 37명의 과학자와 교수가 참여했다.

보고서에 따르면 '합리적인 최악의 시나리오' 하에서 코로나19 감염률이 다시 상승하면 오는 9월부터 내년 6월까지 영국에서 12만명이 사망할 것으로 추정됐다.

특히 내년 1∼2월에 병원 입원이나 사망이 정점에 이를 것으로 예상했다. 보고서는 사망자 수에 요양원이나 지역사회 사망자를 고려하지 않았다.

정부 대변인은 "보고서 내용은 정부가 아무런 대응을 하지 않을 경우를 상정한 '최악의 시나리오'이지 전망이 아니다"라면서 "공동의 노력으로 바이러스는 현재 통제하에 있으며, 제2 확산을 막기 위해 필요한 준비를 할 것"이라고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr