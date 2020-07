교육부, 포스트 코로나 교육 대전환…제1차 영남권 포럼 개최

[아시아경제 이현주 기자] 교육부는 15일 포스트 코로나 교육 대전환을 위한 '제1차 권역별 포럼 및 시도교육감 영남권 간담회'를 개최한다고 밝혔다. 현장의 의견을 지역으로 찾아가 직접 듣는 것으로 포럼 및 간담회는 총 4개 권역에서 진행된다.

포스트 코로나 시대 미래교육 방향은 어떤 상황 속에서도 배움과 성장의 지속성을 확보하고, 소외되거나 뒤처지는 학생이 없도록 보편적 교육을 보장하는 내용을 담고 있다.

이번 1차 포럼은 일반고 전환과 고교학점제 선도학교인 부산국제외국어고등학교에서 실시된다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 온라인 수업 기간 내실 있는 원격수업 운영과 결시생들을 위한 녹화 영상 등을 보여줄 예정이다. 이러한 경험을 바탕으로 2학기에는 온오프라인 혼합 수업 공간을 조성하고 해외 자매결연 학교와 화상 수업 등을 준비할 계획이다.

이어 영남권 교육감 간담회가 부산광역시 교육청에서 개최되며 박종훈 경남교육감, 김석준 부산교육감, 강은희 대구교육감, 노옥희 울산교육감, 임종식 경북교육감이 참석한다. 교육격차 해소 방안에 대한 지역별 대책 및 사례를 공유하고 이와 관련된 논의를 집중적으로 할 예정이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr