원희룡 "대선 출마 준비중…어떤 비전 제시할지 구상 단계"

[아시아경제 이지은 기자] 야권 대선주자로 꼽히는 원희룡 제주지사가 14일 제주에서 공식적인 대선 출마 의지를 밝혔다.

원 지사는 14일 제주도청 소통회의실에서 기자간담회를 갖고 "차기 대선 출마를 준비하고 있다"며 "어떤 비전과 어떤 프로그램으로 누구와 함께 할 것인지 구상하는 단계"라고 말했다.

그는 "4월 총선 이후 대선 시계가 빨라지고 있다"며 "대선 출마 비전이 갖춰지면 도민들에게 공식적으로 알리겠다"고 말했다.

원 지사는 지난 5월 말 타 지역언론과의 인터뷰에서 대선출마를 공식화한 바 있다. 제주에서 출마를 공식적으로 밝힌 것은 이번이 처음이다. 그는 도정 소홀 지적에 "취임하면서 도정에 전념하고 제주도에 당면한 현안과 미래성장 기반을 마련하는 데 저의 모든 역량을 쏟겠다고 약속했다. 약속은 변함없이 유효하다"면서도 "국가의 위기, 정치의 위기가 우리 제주도정과도 전혀 관련없다 할 수 없다"고 말했다.

