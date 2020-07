[포토] “초복, 간편 보양식으로 건강 챙기세요”

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 초복(16일)을 앞두고 집에서 간편하게 먹을 수 있는 즉석 조리 제품인 간편 보양식을 선보이고 있다. 조리법이 번거로운 홈메이드 백숙보다 합리적인 가격에 고급화되고 다양해진 간편 보양식은 1인가구 혼보신족 뿐만 아니라 삼시세끼 집밥에 지친 주부들에게도 큰 호응을 얻고 있다.

