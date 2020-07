전북교육청, 대학수학능력시험 상황·시기별 선제적 대책 내놔

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북교육청이 올해 12월 3일로 예정된 2021학년도 대학수학능력시험에서의 코로나19 상황에 대처하기 위한 방역 관리 기본 지침 등 운영 계획을 선제적으로 내놨다.

14일 도교육청은 브리핑룸에서 코로나19가 확산되고 있는 상황에서 수능 전후에 일어날 수 있는 긴급 상황에 대비할 수 있는 위기상황별·시험시기별 대응 전략을 미리 마련했다고 밝혔다.

도교육청의 대응 전략은 위기 상황별로 수능 전 상황을 3단계로 나눠 대응 계획을 제시했다.

1단계는 수능 전날까지 확진자가 발생하지 않은 상황으로 사전에 준비한 시험장 운영 계획에 따라 안정적으로 수능 시험을 실시하게 된다.

2단계는 시험 전 수험생 중 확진자가 발생한 상황으로, 확진자는 병원시험장에서, 밀접접촉자, 감염의심자 등은 격리시험장에서 시험을 치르게 한다.

확진자가 발생한 시험장은 폐쇄 조치하고 이곳에서 시험을 치를 예정이었던 일반 수험생들은 대체 시험장에서 시험에 응시할 수 있도록 한다.

3단계는 수험생 중 확진자가 집단 발병한 상황으로, 음압병실 및 격리 시험장의 수험생 수용 한계를 넘어섰을 경우다. 이때는 안정적인 수능 운영이 불가능한 상황이므로, 교육부 차원의 대책이 예상되지만, 도교육청에서는 수능을 2주간 연기할 것을 교육부와 평가원에 제안할 예정이다.

또 시험 시기별 대응 계획으로는 시험 전 유관 기관과의 비상 연락 체계를 구축하고, 긴급 상황에 대비하기 위해 시험 지구별로 병원 시험장과 대체 시험장 및 격리 시험장을 확보한다.

이를 위해 시험장 감독관을 추가로 위촉하고, 일반 시험장은 예비 시험실을 둬 발생할 수 있는 모든 긴급 상황에 대비할 예정이다. 시험장별 방역을 주도적으로 담당할 수 있는 감독관을 위촉해 시험장 방역 관리를 전담할 수 있도록 한다.

시험 당일에는 수험생과 시험 감독관이 모두 마스크를 착용하고 입구를 단일화해 발열검사 등을 진행한다. 이때 감염 증상을 보이는 수험생은 시험장 내에 준비된 예비 시험실로 이동해 시험을 치른다.

예비 시험실은 감염 증상에 따라 경미한 수험생은 예비시험실Ⅰ에서, 고위험의 수험생은 예비시험실Ⅱ에서 응시할 수 있도록 구분해 운영하는 등 시험장과 시험실 추가 확보로 긴급상황에 대비할 계획이다.

도교육청은 예년 수능과 비교했을 때 올해 수능 시험장이 14개 증가한 75개, 시험실은 711실 증가한 1,435실, 감독관은 1,098명 증가한 4,660명이 필요할 것으로 보고 있다.

이 같은 시험실 등 배치 기준은 시험실 인원 24명을 기준으로 했을 경우이며, 교육부 지침에 따라 20명으로 조정될 경우 이에 따라 다시 조정된다.

전북교육청 관계자는 “수능 시험일에는 감독관의 안정적 확보와 방역 관리에 만전을 기하기 위해 도내 모든 중?고등학교의 휴교를 고려하고 있다”면서 “수능 비상 상황을 고려해 오는 8월 추경 예산을 편성할 계획이다”고 말했다.

