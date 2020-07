경기경제과학원, 스마트 디바이스 전국 공모전…내달 3일까지

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 포스트 코로나 시대를 선도할 스마트 디바이스 분야의 우수 아이디어 발굴과 제품화를 지원하는 '제7회 ICT 스마트 디바이스 전국 공모전'을 개최한다.

스마트 디바이스는 PC와 스마트폰 등의 단말기(디바이스)를 넘어 사물인터넷, 인공지능, ARㆍVR 등 정보통신기술을 활용한 지능화된 기기를 말한다.

공모 주제는 'ICT 스마트 디바이스'다. 공모는 시장에 출시되지 않은 제품으로 웨어러블, 홈ㆍ가전, 이동수단, 도시, 공장, 농ㆍ수ㆍ축산업, 공공분야 등 다양한 분야의 제안이 가능하다.

특히 올해는 코로나19 확산에 따른 적극 행정 일환으로 비대면 서비스를 위한 디바이스 및 아이디어는 가산점을 부여한다.

참가는 다음 달 3일까지 ICT 디바이스랩 홈페이지(www.devicelab.co.kr)에서 온라인 신청하면 된다.

공모전 우승자는 다음 달 지역 예선과 10월 본선을 거쳐 11월에 열리는 결선에서 최종 결정된다.

공모전에 대한 보다 자세한 사항은 ICT디바이스랩 홈페이지를 참조하거나 경기경제과학원 미래기술진흥팀(031-710-8712)으로 문의하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr