[아시아경제 이현주 기자] 성기선 한국교육과정평가원장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 의료진과 교육 관계자 등에 감사와 고마운 마음을 전하는 응원 캠페인 '덕분에 챌린지'에 동참했다고 14일 밝혔다. 성경륭 경제·인문사회연구회 이사장의 지명을 받아 진행됐다. 성 원장은 다음 주자로 송병국 한국청소년정책연구원장과 한정숙 경기도광주하남교육지원청 교육장을 지목했다.

