[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대 중국어학과 강경구 교수가 지난 11일 부산 씨클라우드 호텔에서 진행된 대한중국학회 춘계학술대회에서 ‘중국특색사회주의 종교이론의 고찰’로 우수논문상을 수상했다.

대한중국학회는 한국학술지인용색인(KCI)의 ‘中國學’ 학술지 인용정보에서 최다 피인용된 논문을 선정해 우수논문상을 시상하고 있다.

대한중국학회는 1983년에 창립된 이래 발전을 거듭하며 전국 규모의 학회로 발돋움했다. 2014년 학회지 ‘中國學’이 한국연구재단의 등재지로 선정됐다.

강 교수는 한국연구재단이 주관하는 ‘2019년도 일반공동연구지원사업(3년)’에 선정돼 연간 약 1억원의 연구비를 지원받고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr