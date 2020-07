아동복지시설 대상 위생물품 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 동신대학교 식품영양학과에서 위탁운영하고 있는 전남도 어린이급식관리지원센터는 등록 회원 중 아동복지시설을 대상으로 코로나19 극복을 위한 ‘면역럭키박스 나눔 캠페인’을 진행했다고 13일 밝혔다.

식생활교육 전남네트워크와 함께 15개 아동복지시설을 선정, 지역 농산물로 구성된 면역럭키박스와 손소독제를 포함한 위생물품을 전달했다.

코로나19로 인해 어린이급식소의 위생안전, 영양관리 지원이 어려워진 상황 속에서 전남도 어린이급식관리지원센터는 나눔 캠페인과 소독도우미 프로그램을 운영하며 위생 관리에 만전을 기하고 있다.

노희경 센터장은 “캠페인을 통해 전달되는 농산물 꾸러미와 위생물품이 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠다”며 “위생안전과 영양관리 지원에 대한 빈자리가 느껴지지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr