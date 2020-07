[아시아경제 손선희 기자] 러시아의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 신규 확진자 수가 18일째 6000명대를 유지한 것으로 13일(현지시간) 전해졌다. 누적 확진자는 73만명을 넘어섰다.

이날 연합뉴스에 따르면 러시아 정부는 "지난 하루 동안 모스크바를 포함한 전국 84개 지역에서 6537명이 새로 감염돼 누적 확진자가 73만3699명으로 늘었다"고 밝혔다.

지난 5월초 한 때 일일 신규 확진자가 1만1000명대를 기록해 정점을 찍었던 러시아는 이후 점진적 하락세를 보였다. 그러나 지난달 26일 6800여명을 기록한 이후 추가 감소세로 이어지지는 못하고 있는 상황이다.

이날 수도 모스크바에서만 672명의 신규 확진자가 나와 누적 확진자가 23만29명으로 집계됐다.

러시아 전역 코로나19 사망자는 지난 하루 동안 104명이 늘어 누적 1만1439명으로 나타났다.

