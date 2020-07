군산시, ‘어촌뉴딜 300사업’ 본격 추진

555억 원 투입, 5곳 어촌환경 개선

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 군산시가 살기 좋은 어촌 만들기 위해 추진하는 ‘어촌뉴딜 300 사업’이 속도를 낸다.

13일 시에 따르면 총 5개 사업지에 사업비 555억 원을 들여 ‘어촌뉴딜 300 사업’을 추진, 어항 및 어촌환경 개선을 실시한다.

군산지역은 지난해 2개 지구(무녀2구항, 명도항)가 선정된데 이어 올해도 해양수산부 어촌뉴딜 300 사업에 3곳이 선정돼 신규로 추진하게 됐다.

무녀2구·명도항 뉴딜사업은 주민과 사업방향의 의견 조율을 거쳐 지난 1월 기본계획에 대한 해양수산부의 조정심의를 마쳤다. 올해부터는 실질적인 공사착공에 들어가게 된다.

또 올해 신규로 착수하는 비안도·선유1구·장자도항은 예비계획서를 토대로 사업 초기부터 주민·전문가 의견을 적극 수렴해 조기에 해양수산부 승인을 얻어 내실 있는 사업을 추진한다는 계획이다.

시 관계자는 “내년에도 어촌뉴딜 300 사업에 선정될 수 있도록 어항개발의 논리를 적극 개발하겠다”면서 “최대한 많은 어항이 혜택을 볼 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr