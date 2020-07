[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군 휴천면 엄천강에서 지난 11일 래프팅 동호인들이 물살을 가르며 급류타기를 즐기고 있다,

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr