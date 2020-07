경기보건환경硏, 마스크 성능검사 시스템 구축

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 마스크 성능검사 시스템을 자체 구축했다.

경기도보건환경연구원은 보건용 마스크 성능검사 시스템을 자체적으로 구축해 도내 생산ㆍ유통되는 마스크에 대해 신속하고 정확한 검사를 할 수 있게 됐다고 13일 밝혔다.

보건용 마스크는 성능검사를 통해 KF80, KF94, KF99 3가지 등급으로 구분된다.

도 보건환경연구원은 자체적으로 마스크 성능검사가 가능해짐에 따라 식품의약품안전처에 검사를 의뢰하고 대기하는 시간을 줄일 수 있어 급증하는 마스크 생산량에 대응할 수 있게 됐다고 설명했다.

박용배 도 보건환경연구원 식품의약품연구부장은 "코로나19로 보건용 마스크 수요와 생산량이 급증하면서 마스크 성능에 대한 과대, 과장광고 역시 온라인을 통해 확산되고 있다"며 "마스크 성능검사 시스템은 품질 좋은 제품의 생산을 유도함으로써 넓게는 코로나19 확산방지에 기여할 것"이라고 설명했다.

한편 좋은 마스크는 기공이 많아 착용했을 때 숨쉬기가 편하고, 기공이 조밀해 외부 오염물로부터 호흡기를 효과적으로 보호할 수 있어야 한다. 안면부흡기저항은 얼마나 숨쉬기 편한지를 알아보는 검사이고, 분진포집효율측정은 외부 오염물을 얼마나 효과적으로 차단하는지 검사하는 항목이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr