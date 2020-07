'당나귀귀' 황석정, 피트니스 대회 출전...양치승 "이수혁-홍종현-김우빈 잘 안다" 설득

[아시아경제 강혜수 기자] 12일 오후 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 배우 황석정이 양치승의 소개팅을 조건으로 피트니스 대회 출전에 나가기로 결심했다.

이날 방송에 출연한 황석정은 '불후의 명곡'에서 처음 만난 양치승 관장이 "놀러오시라"고 했다며, 그래서 헬스장에 갔더니 "등록하시라"고 권해 PT를 시작하게 됐다고 밝혔다. 또한 황석정은 "그렇게 PT를 최은주 실장님에게 받게 된지 4개월째다"고 말했다.

이어 황석정은 "내가 건강이 별로 좋지 않다. 다시는 아프고 싶지 않았다"고 말하면서도, "사실 해장용으로 운동을 하는 것도 있다"고 솔직하게 털어놨다. 이에 양치승 관장도 "장기간 운동을 하긴 했는데 중간에 술을 진짜 많이 드시더라"고 폭로해 패널들을 폭소케했다.

특히 양치승은 황석정에게 피트니스 대회 출전을 권유하며, "이수혁, 홍종현, 김우빈, 박재범 등 유명 남자 연예인들 많이 다녔다. 소개팅 시켜주겠다"고 황석정을 설득했다. 그러자 황석정은 진지하게 "그랑프리는 자신없지만 진짜 열심히 하겠다"고 오케이했다.

KBS2 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 5시에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr