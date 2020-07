경기소방, 공공기관 '비대면 소방훈련' 성과…54곳 교육 마쳐

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방재난본부가 소방청에 건의한 공공기관에 대한 '비대면 합동소방훈련'이 성과를 내고 있다.

경기소방본부는 지난 달 16일부터 도내 공공기관 합동소방훈련을 비대면 방식으로 진행해 지금까지 54개 기관에서 7989명이 교육을 마쳤다고 12일 밝혔다.

앞서 경기소방본부는 코로나19 확산으로 합동훈련에 차질이 발생하자, 합동소방훈련을 비대면 시청각교육 방식으로 변경해 달라고 소방청에 건의했다. 소방청은 이를 전격 수용했다.

경기소방본부는 감염방지를 위해 전원 마스크 착용 및 안전거리를 충분히 확보한 상태에서 소방공무원이 훈련지도관으로 참석한 상태에서 교육을 진행하고 있다.

또 시청각 영상자료는 한국소방안전원에서 제작한 자료와 소방서별 보유하고 있는 자료를 활용하고 있다. 교육을 원하는 해당 기관은 관할 소방서에 희망하는 날짜와 시간 등을 협의하면 교육을 받을 수 있다.

김성곤 경기소방본부 재난대응과장은 ''코로나19가 종식될 때까지 공공기관 합동소방훈련을 비대면 시청각 영상교육으로 진행할 예정"이라며 "양질의 교육성과가 나타날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

