한보름, 유튜버 보겸 채널에 출연 "친한 연예인은 엄현경·최윤영"

[아시아경제 김정호 객원기자] 배우 한보름이 인기 유튜버 보겸 채널에 출연했다.

11일 유튜브 채널 '보겸 BK'에는 일일 트레이너가 된 한보름이 출연한 영상이 공개됐다.

영상 속 배우 한보름은 꾸준히 다져온 슬림한 몸매를 선보였다. 아울러 보겸은 헬스장에서 한보름에게 스트레칭을 비롯해 운동을 배웠다.

보겸은 "누나 검색하면 무조건 이거만 뜨던데"라며 한보름 비키니에 대해 언급했다. 나아가 한보름은 "운동 몇 년 하셨느냐"는 질문에 "3년 했다. 거의 하체를 많이 했다"고 답했다.

더불어 한보름은 보겸의 의상에 대해 "약간 우리 커플룩 입은 거 같다"라고 언급했다. 이를 들은 보겸은 "감사합니다"라며 웃음을 멈추지 못했다.

보겸은 한보름과 함께 간단한 스트레칭부터 시작했다. 한보름은 운동 기구 자세를 하나씩 집어주며 보겸 코치에 나섰다.

한보름은 몸이 이만해졌으면 좋겠다는 보겸의 바람에 "지금도 괜찮은데"라고 격려했다.

보겸은 쉬는 시간 한보름에게 "친한 연예인은 누가 있느냐"고 질문을 했다. 이에 한보름은 "엄현경과 최윤영"이라고 대답했다.

이에 보겸은 "실제로 뵌 배우분들 중에서 진짜 제일 예쁘신 것 같다"고 칭찬을 했다

한편, 보겸은 400만 구독자를 거느린 인기 유튜버다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr