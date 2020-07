'음악중심' 1위 블랙핑크, 음방 5관왕...SF9-청하 컴백+스트레이키즈 굿바이

사진='쇼! 음악중심' 캡처

[아시아경제 강혜수 기자] 11일 오후 MBC '쇼! 음악중심'에서 블랙핑크가 1위 자리에 올랐다.

이날 '쇼! 음악중심'에서는 블랙핑크의 'How You Like That', 선미 '보라빛 밤', 화사 '마리아'가 1위 후보에 올랐다. 결과는 블랙핑크가 10464표를 얻어 1위 트로피를 얻었다. 이로써 블랙핑크는 음방 5관왕을 달성했다.

제니는 '멋진 곡 써준 테디 오빠 감사드린다. 블링크 우리 1위 했다. 이건 블링크를 위한 상이다"라며 팬에게 1등의 영광을 돌렸다. 지수 역시 "오랜만에 컴백해서 상 받은 건 다 블링크 덕분이다"라고 팬들과 기쁨을 함께 했다.

이날 방송에서는 SF9, 청하, 솔지, 유승우가 컴백 무대를 가졌다. SF9은 '별을 따라', '여름 향기가 날 춤추게 해'를 연이어 부르며 여심을 자극했다.

또한 레드벨벳 유닛인 아이린&슬기가 'Monster'를 선보였고 WOODZ(조승연)이 '파랗게'를, 골든차일드가 'ONE' 등으로 무대를 꾸몄다. 또한 스트레이 키즈는 굿바이 무대를 가졌다.

그외 AB6IX, VERIVERY, DONGKIZ, 엘라스트, Weekly, 김수찬, 보이스퍼, 이진혁 등이 출연했다.

MBC 음악프로그램 '쇼! 음악중심'은 매주 토요일 오후 3시 40분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr





