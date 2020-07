전주청소년상담복지센터, 위기 청소년 진로탐색 지원

무료 바리스타 직업체험 진행 등

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시가 안정된 삶을 영위하지 못하는 위기 청소년들에게 진로탐색 기회를 제공했다.

11일 시 청소년상담복지센터에 따르면 초등학교 6학년 이상 학교 부적응 청소년과 학교 밖 청소년 등 위기 청소년 12명을 대상으로 ‘1388청소년지원단 연계 무료 직업체험 프로그램, 멘토찾아 GoGo’를 진행했다.

이 프로그램은 청소년들이 직업 현장으로 직접 찾아가 멘토의 생생한 현장 이야기를 듣고 체험해 봄으로써 진로탐색을 할 수 있도록 돕는 것이다.

이를 위해 1388청소년지원단 소속 문영미 커피문화아카데미 원장이 재능기부 맨토로 참여해 청소년들을 대상으로 바리스타가 되기까지의 과정, 카페 운영과 관련된 다양한 에피소드를 소개했다.

또 핸드드립 시연, 에스프레소 추출 등 음료와 디저트를 만드는 체험시간도 가졌다.

정혜선 센터장은 “안정되지 못한 삶을 보내고 있는 위기청소년들에게 이번 체험이 자신의 꿈과 미래를 준비해 보는 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 청소년들을 위한 다양한 진로탐색 프로그램을 마련해 나가겠다”고 말했다.

