[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 10일 오후 5시24분께 경북 청도군 화양읍 범곡리 잠수교에서 60대 남성이 몰던 쏘렌토 차량이 하천으로 떨어졌다.

이 사고로 운전자가 심정지 상태로 인근 병원으로 옮겨졌다. 동승한 또 다른 60대 남성도 구조됐으나 중상인 것으로 알려졌다.

경찰과 소방당국은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 원인을 조사중이다.

