[아시아경제 김유리 기자] 미국의 6월 생산자물가지수(PPI)가 전월대비 0.2% 하락했다고 블룸버그 통신이 10일 보도했다.

이는 전문가 예상치인 0.4% 밑도는 수치다. 5월 PPI는 직전달 대비 0.4% 상승했다.

