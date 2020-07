▲ 장종현씨 별세, 양웅직(한국경제TV 차장)씨 장인상 = 서울 중앙보훈병원 장례식장 2층 6호실, 발인 12일 오전 9시 30분. 02-2225-1004

