광주 동구 ‘올해의 책’ 독서릴레이 추진

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 동구(청장 임택)는 지역민의 책 읽는 활동을 통한 행복한 인문도시 조성을 위해 ‘2020 책 읽는 동구, 올해의 책’을 선정하고, 사회적 독서활성화를 꾀하는 ‘올해의 책’ 독서릴레이를 추진한다고 10일 밝혔다.

‘올해의 책’은 독서전문가 추천과 시민참여를 통해 선정된 책을 함께 읽고, 토론하는 풀뿌리 독서운동으로 선정도서와 연계한 독후활동 시민공모전, 작가초청 강연, 책 소풍 등 독서문화 프로그램이 연말까지 이어진다.

‘올해의 책’ 독서릴레이는 책을 사랑하는 시민이면 3인 이상 팀을 꾸려 누구나 참여할 수 있으며, 내달 28일까지 계속된다.

참가신청은 오는 20일까지이며, 도서관 통합홈페이지인 ‘광주광역시동구도서관’에 접속, 신청서를 작성해 이메일로 제출하면 된다.

임택 동구청장은 “공통의 문화적 체험을 공유해보는 이번 독서릴레이를 통해 바쁜 일상 속 자신을 성찰해 보고 잠깐의 쉼을 주는 휴식의 시간이 되기를 바란다”고 말했다.

