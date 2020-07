[아시아경제 조인경 기자] 서울시는 청사 앞에 고(故) 박원순 서울시장의 분향소를 설치하는 작업을 10일에 마무리하고 토요일인 11일 오전 11시부터 조문객을 받는다고 밝혔다.

이보다 앞서 서울시는 박 시장의 시신이 안치된 종로구 서울대병원 장례식장 3층 1호실 빈소에서 이날 정오부터 조문객을 받기 시작했다.

박 시장의 장례는 5일장으로, 사상 첫 서울특별시장(葬)으로 치러진다. 발인은 13일이다.

서울시는 조화와 부의금은 받지 않는다고 밝혔다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr