[아시아경제 온라인이슈팀] 아나운서 김나정이 레깅스 몸매를 과시했다.

최근 김나정은 자신의 인스타그램에 "꺅 핑크좋아요! 입고 열심히 매일 운동해서 살빼야징" 라는 글과 함께 사진 한장을 게재했다. 공개된 사진 속 김나정은 핑크색 크롭탑에 레깅스를 입고 셀카를 찍고 있는 모습이다. 팬들은 "너무너무 이뻐요" 라는 댓글을 달았다.

한편 김나정은 2019년 미스 맥심 콘테스트 우승을 차지한 바 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr