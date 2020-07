박원순 서울시장이 숨진 채 발견됐다. 박 시장은 극단적 선택을 한 것으로 추정된다. 경찰 등에 따르면 박 시장은 10일 오전 0시 1분께 서울 북악산 삼청각 인근 산 속에서 사망한 상태로 발견됐다. 박 시장은 경찰의 현장감식 절차를 거쳐 서울대병원으로 옮겨진 뒤 오전 3시 30분께 영안실에 안치됐다. 사진은 이날 서울 종로구 서울대병원 장례식장 모습./김현민 기자 kimhyun81@

