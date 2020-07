뉴욕시장, 트럼프 사저 앞에 '흑인 생명도 소중하다' 써넣어

더블라지오 뉴욕시장, 트럼프 비판에도 트럼프 타워 앞 도로에 글귀 써 넣어



[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령의 사저가 있는 뉴욕 맨해튼 5번가의 트럼프 타워앞 도로에 '흑인의 생명도 소중하다'는 글귀가 쓰여졌다.

CNN방송에 따르면 9일(현지시간) 이날 뉴욕시 관계자들은 트럼프 타워 앞 도로에 노란색으로 흑인의 생명도 소중하다는 글귀를 쓰는 작업을 마쳤다.

더블라지오 시장은 이번 조치를 지시하는데 그치지 않고 직접 마스크를 쓰고 도로에 페인트 칠을 했다.

더블라지오 시장은 "트럼프 대통령은 우리가 호화스러운 5번가를 깍아내릴 것이라고 비판했다. 우리는 5번가를 깍아내리는게 아니라 자유를 부여하고 더 향상 시킬 것"이라고 강조했다. 뉴욕시 맨해튼의 5번가는 명품샵들이 밀집한 고급 거리다.

트럼프 대통령은 지난주 이번 뉴욕시의 결정이 5번가의 명성을 깍아내릴 것이라고 비판한 바 있다.

