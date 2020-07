[아시아경제 정동훈 기자] 박원순 서울시장에 대한 실종 신고가 접수돼 경찰이 수색에 나선 가운데 박 시장은 9일 몸이 좋지 않다는 이유로 출근하지 않고 공식 일정도 모두 취소한 것으로 알려졌다.

경찰과 서울시 등에 따르면 박 시장은 이날 오전 10시 44분께 종로구 가회동 소재 시장 공관에서 나와 외출한 것으로 조사됐다. 외출 당시 박시장은 어두운 색 점퍼, 검은 바지, 회색 신발과 검은 모자를 착용하고 검은 배낭을 메고 있었다.

박 시장은 이날 오후 4시 40분에 시장실에서 김사열 대통령 직속 국가균형발전위원회 위원장과 만나 서울-지역 간 상생을 화두로 지역균형발전을 논의할 예정이었지만 서울시는 이날 오전 10시 40분께 면담 취소 사실을 알렸다.

휴대전화 위치추적 결과 박 시장의 휴대전화 신호는 성북구 모처에서 마지막으로 끊긴 것으로 알려졌다.

