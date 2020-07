[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)은 9일 오후 삼성동 코엑스에서 서울디지털재단과 공동으로 제 3회 강남스타트업 포럼을 개최했다.

이번 포럼은 정지훈 경희사이버대 교수의 ‘한국 스타트업의 해외진출’ 강연을 시작으로, 해외시장 진출에 관심있는 스타트업 창업자들에게 도움이 될 ▲교통 · 환경 ▲안전 · 건강 ▲경제 · 리빙 등 분야별 현장 피칭이 진행됐다.

