울산 울주군, ‘새로운 언양’을 알리실 분?

2020년 언양 도시재생 뉴딜사업 UCC 공모전

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 울주군은 언양도시재생 뉴딜사업의 하나로 ‘언양도시재생 UCC공모전’을 연다.

이른바 ‘사람의 場:헌양의 귀환’으로 이름붙은 언양도시재생 뉴딜사업은 국토부가 주관하는 사업으로 지난해 말 국무총리실의 최종 승인을 받아 올해 1월부터 본격적으로 시작했다.

이번 UCC공모전은 언양 도시재생사업의 적극적 홍보를 통해 주민의 참여 기회를 제공하고 지역 공동체 활성화를 통한 지속 가능한 도시재생 추진 기반을 구축하기 위해 마련됐다.

국민이면 누구나 참여 가능하다. 참여는 개인(팀)당 1작품에 한하며, 1~3분 정도 분량의 UCC동영상으로 장르는 제한없다.

시상은 대상(1작품) 300만원, 금상(2작품) 각 150만원, 은상(2작품) 각 80만원, 동상(4작품) 각 40만원, 입상(8작품) 각 10만원 등 총 17개 작품을 선정하며 총상금은 1000만원이다.

접수는 오는 13일부터 10월 12일까지 울주군 도시재생지원센터에서 접수하며, 방문접수 또는 우편접수하면 된다. 자세한 사항은 울주군 홈페이지 공고란을 참조하면 된다.

울주군 관계자는“이번 UCC공모전은 언양도시재생 뉴딜사업의 적극적 홍보로 언양을 전국에 알리고, 언양도시재생사업의 성공적 추진과 공동체 활성화를 통해 주민 삶의 질을 향상 시키기 위한 것”이라며 적극적 참여를 요청했다.

