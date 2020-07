[포토]노현송 서울 강서구청장, 강서구상공회와 민간부문 갑질 근절방안 논의

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 서울 강서구청장은 9일 오전 10시 구청 대회의실에서 강서구상공회와 ‘갑질 근절 정책간담회’를 갖고 민간부문의 갑질 근절을 위한 방안을 논의했다.

간담회는 김병희 강서구상공회장을 비롯 상공회 임원진, 구청 감사담당관 등 최소인원만 참석한 가운데 서한문 전달식, 민간부문 갑질 근절을 위한 정책협의 순으로 진행됐다.

노현송 구청장은 “최근 주민과 경비원 갈등, 종업원을 향한 손님의 갑질 등 일어나선 안 될 도를 넘는 민간부문 갑질이 발생하고 있어 매우 안타깝다”며 “우월적 지위와 권한을 남용하는 행위는 반드시 근절돼야 한다”고 말했다.

또 민간부문의 갑질과 직장 내 괴롭힘 근절을 위해 행복한 일터를 만들기 위한 '우리는 사람의 존엄과 가치를 최우선으로 한다' 등 5가지 실천방안을 담은 서한문을 김병희 강서구상공회장에게 전달했다.

구는 전직원 갑질 예방교육, 갑질피해 신고창구 운영, 갑질행위 엄정처리 등 직장 내 조직문화 개선과 일하고 싶은 직장 분위기를 만들기 위해 최선의 노력을 다하고 있다.

