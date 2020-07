[속보] '깜깜이 우려' 광주고시학원 감염 연결고리 밝혀졌다

50대 여성 강사, 확진자 발생한 사우나 수차례 방문

속보[아시아경제 허미담 기자] 그동안 지역감염과의 연결고리가 밝혀지지 않은 광주고시학원의 감염경로가 윤곽을 드러냈다.

9일 광주시에 따르면 전날 확진 판정을 받은 광산구에 거주하는 50대 여성(광주 134번)이 광주고시학원의 강사인 것으로 밝혀졌다.

방역 당국은 전날 광주사랑교회 관련 확진자의 접촉자로 분류한 134번을 조사하는 과정에서 SM사우나 방문 사실을 확인했다.

이어 134번이 광주고시학원의 강사로 일한 사실을 확인하고 SM사우나와 광주고시학원 관련 확진자로 분류했다. 방문판매 발 지역감염의 연결고리가 광주사랑교회·SM사우나·광주고시학원으로 연결됐다는 것이다.

당초 광주고시학원의 경우에는 6일 첫 확진자(117번)가 나오고 지역감염과의 연결고리가 드러나지 않아 '깜깜이 환자' 우려가 나왔다. 광주고시학원과 SM사우나 관련 확진자는 이날 오전 기준 각각 9명, 6명이다.

