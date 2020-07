[포토] 금천구, 무더위쉼터 안전숙소 운영

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화에 따른 실내 무더위쉼터 운영이 축소됨에 따라 이에 대한 대책으로 20일부터 8월31일까지 무더위쉼터 안전숙소를 운영한다.

이를 위해 구는 7월8일 오후 2시 구청 소회의실에서 금천구 독산1동에 위치한 스타즈호텔과 업무협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 스타즈호텔 독산점에서는 폭염특보 발효 시 에어컨이 없는 독거어르신 등 폭염 취약계층에게 안전숙소를 제공, 이동 편의를 위해 차량도 지원하기로 했다.

안전숙소 외에도 구는 폭염 취약계층 보호를 위해 10개 동주민센터를 무더위쉼터로 개방하고, 공원, 교량하부 등 총 12개소에 야외 무더위쉼터를 운영한다.

유성훈 구청장은 “코로나19로 관광산업이 어려움을 겪고 있는 시국에 지역 주민들을 위해 기꺼이 협력해 주신 스타즈호텔에 감사드린다”며, “구에서도 지역 관광산업이 활성화 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr