광주시, 장마철 대비 침수 우려도로 현장 점검

김종효 행정부시장, 송정지하차도·송정배수펌프장 찾아

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 김종효 광주광역시 행정부시장은 8일 광산구 소촌동 송정지하차도와 송정동 송정배수펌프장을 방문해 현장 점검을 실시했다.

‘영광통’으로도 불리는 송정지하차도는 교통량이 많은 곳인데도 지난 2008~2010년 많은 비로 세 차례 지하차도가 물에 잠기는 등 차량 침수피해가 잦아 장마철 침수우려 집중관리 지역이다.

송정배수펌프장은 송정동과 도산동의 저지대 지역의 상습침수 예방을 위해 2000년부터 운영하고 있는 시설이다.

이날 점검은 장마철을 대비한 시설관리 실태와 집중호우로 지하차도가 물에 잠겼을 경우를 가정해 ▲비상발전기 및 배수펌프 가동 여부 ▲소방서 협조를 통한 긴급 배수 체계 ▲교통통제 시 우회로 안내 ▲기상특보 발효 시 비상근무 매뉴얼 등을 확인했다.

김 부시장은 “코로나19가 유행하고 있는 상황에서 폭우 등에 따른 재난이 발생할 경우 시민의 피해와 불편이 가중될 수 있다”며 “급경사지, 배수펌프장, 침수우려지역 등 시설물 관리에 최선을 다해달라”고 말했다.

