고흥군, 인구 감소추세 ‘멈춤’…인구정책 실효

전월 대비 인구감소율 '제로' 최초 달성





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 고흥군은 민선 7기 들어 전국 지자체 최초로 인구정책과를 신설해 청년유턴, 아이행복, 귀향귀촌 3대 전략 50개 시책을 담은 인구정책 5개년계획을 수립해 인구 유입 극대화와 인구유출 최소화에 심혈을 기울이고 있다.

그 결과 고흥군이 처음으로 전월 대비 인구 감소율 ‘제로’를 달성했다.

8일 고흥군에 따르면 행정안전부 주민등록 인구통계를 들어 2020년 6월 말 기준 고흥군 인구는 64336명으로 1개월 전인 5월 말 인구와 똑같아 처음으로 전월 대비 인구감소가 발생하지 않았다.

고흥군은 지난 한 달 동안 사망인구가 84명, 타 시군으로 전출한 인구가 312명으로 총 396명이 감소한 반면에 출생인구 17명과 타 시군에서 전입한 인구가 379명으로 늘어나 감소인구와 증가인구가 같아진 것이다.

민선 7기 반환점을 돌고 있는 시점에서 송귀근 고흥군수가 역점으로 추진하고 있는 민선 7기 미래비전 1·3·0 플랜 중 고흥군의 인구정책 전략목표인 ‘2022년까지 인구감소율 제로화’가 탄력을 받고 있다는 것은 주목할 만하다.

특히, 민선 7기가 시작된 2018년 7월부터 지금까지 귀농·귀촌·귀향 인구는 1825가구 2548명으로 1개면 정도의 인구가 증가한 것으로 나타났다.

지난 6월 25일 농림축산식품부와 통계청, 해양수산부가 공동 발표한 2019년도 도시민의 귀농인 통계에서도 고흥군이 전국 1위를 차지하면서 귀농 1번지로 입증됐다.

도시민 유치를 위해 지난해 9월 전국 최초로 지자체가 직접 운영하는 ‘귀농·귀촌 행복학교’를 열어 희망자에게 사전 교육과 체험을 하고 숙박 시설도 제공해 주고 있어 큰 인기를 끌고 있다.

또 ‘내 사랑 고흥 기금’ 100억 원 조성을 목표로 현재 90억 원을 확보해 청년들의 취업과 창업, 정착자금 등을 지원해 주고 있으며, 지난 6월 24일에는 청년창업몰인 ‘녹동청춘마루’를 개소해 청년들의 창업을 지원해 주고 있다.

군은 오는 10월 청년들의 예술과 문화생활, 커뮤니티의 공간으로 ‘고흥 청년 내일(My-job) 아트센터’ 개소를 앞두고 있으며 행정안전부 공모사업인 ‘우리 동네 청년 행복 브릿지 프로젝트’를 통해 청년들의 취업과 창업을 적극 지원할 계획이다.

송귀근 군수는 “지속 가능하고 젊은 인구구조를 만들기 위해 청년 중심의 귀향·귀촌 지원과 함께 지역 청년들을 위한 다양한 정책을 펼쳐 지역발전을 이뤄 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr