"가자 블루제이스! 곧 만나요" 류현진, 토론토 입성 알려

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 메이저리거 류현진(33·토론토 블루제이스)이 홈구장이 있는 캐나다 토론토에 입성한 소감을 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정으로 전했다.

류현진은 7일 자신의 인스타그램 계정에 토론토 로저스센터 옆에 있는 CN 타워와 클럽하우스 로커 사진과 함께 올해 토론토의 정규리그 일정표를 게시했다.

류현진은 "2020년 팀의 60경기 일정표가 발표됐다. 우리는 토론토에 있고, 곧 당신들을 만날 것입니다. 가자 블루제이스!"라는 글로 토론토 입성 소식을 전했다.

올해 3월 시범경기를 중단한 후에도 토론토의 스프링캠프가 있는 미국 플로리다주 더니든에서 개인 훈련을 해온 류현진은 선수단과 함께 전세기를 타고 전날 토론토에 도착했다.

미국과 캐나다의 국경 봉쇄가 아직 풀리지 않았지만 캐나다 정부가 선수들이 홈에서 훈련하도록 특별 승인하면서 토론토에 들어갈 수 있게 됐다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr