[아시아경제 김흥순 기자] 오션월드가 오는 11일 전 시설을 운영하며 본격적인 여름 시즌에 들어간다고 7일 밝혔다.

오션월드는 ▲서핑 마운트 ▲익스트림 리버 ▲자이언트 워터플렉스 등 야외존 어트랙션을 추가 운영한다. 앞서 지난 5월 야외시설 중 다이나믹존과 메가슬라이드존 등 일부 어트랙션만 문을 열었다.

야외존 전면 개장을 기념해 2만5000원 특가 쿠폰을 D멤버스 앱에서 오는 16일까지 다운로드 받을 수 있다. 사용은 11일부터 17일까지 가능하다. 현장 매표소에서도 할인이 가능하다. 할인 관련 자세한 내용은 오션월드 홈페이지 이벤트 게시판을 통해 확인할 수 있다.

고객들의 편의와 교통비 절감을 위해 서울 주요 지역에서 오션월드행 셔틀버스가 오는 10월4일까지 무료로 상시 운행된다. 홈페이지 또는 D멤버스 앱에서 방문 전일 오후 4시30분까지 예약하면 본인 한정 탑승 가능하다.

