AI 기능 ‘로봇 인형’ 고령자·장애인 돌봄 한몫

국비 1억4천만 원 확보, AI 기능 돌봄 로봇 인형 노인 취약계층 보급



4차 산업혁명 시대에 걸맞은 첨단서비스 발굴·제공

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 앞으로 AI 기능을 탑재한 로봇이 고령자·장애인 돌봄 역할에 한몫할 것으로 보인다.

전남 고흥군은 산업부 주관 공모사업인 ‘고흥군 로봇 기반 고령 어르신 생활밀착케어서비스’가 최종 선정됐다고 7일 밝혔다.

이번 사업은 관내 80세 이상 어르신을 대상으로 생활습관 개선과 정서안정을 목적으로 올해 말까지 2억 원(국비 1억4천, 군비 6천)의 사업비를 투입해 총 500개의 돌봄 로봇 인형을 보급한다.

본 공모사업은 로봇을 활용해 고령자·장애인 등 사회적 약자의 편익을 증진하기 위해 추진된 사업으로, 군은 전년도 타시군 선정사례를 자세히 분석하는 등 사업선정을 위해 심혈을 기울여 왔다.

군이 보급할 돌봄 로봇 인형은 인공지능 기능이 탑재된 봉제 인형 형태로 어르신과의 기본적인 의사소통이 가능해 정서안정에 효과가 있을 뿐 아니라, 버스배차, 날씨 안내 등 기본적인 지역 생활 정보도 안내해 준다.

또 원격으로 치매예방수업이 가능하고 일상불편사항에 대한 요구사항을 실시간 수집해 보호자 등에게 전달해 주는 기능도 가지고 있다.

군에서는 16개 읍면 노인 취약계층을 대상으로 자체 선정기준을 마련 대상자를 선정할 계획이며, 보급 후에도 지속적인 유지보수와 의견 수렴을 통해 사후 관리에 만전을 기한다는 방침이다.

군 관계자는 “이번 사업을 통해 대상자의 심리적 안정감 증대뿐 아니라, 돌봄 인력 업무경감 및 사회적 약자의 근본적인 질 향상에도 크게 기여할 것으로 기대한다”면서 “AI 기반 노인 돌봄 로봇을 활용한 서비스 확대를 시작으로, 4차 산업혁명 시대에 걸맞은 첨단 서비스를 지속해서 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr