[오늘날씨] 본격 더위 '소서' 30도 안팎…곳곳 비

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 1년 절기 가운데 더위가 본격 시작된다는 '소서'이자 화요일인 7일 낮 최고 기온이 32도까지 오르면서 본격적인 더위가 예상된다.

기상청에 따르면 7일 오전 9시까지 서울·경기, 강원영서북부에 비 소식이 있다. 오후 12시부터 저녁 6시까지 강원영서남부와 경북북부내륙에 소나기가 오는 곳이 있을 것으로 예보됐다.

예상 강수량은 서울·경기도·강원영서북부 5~20mm, 강원영서남부·경북북부내륙 5~20mm이다.

제주도와 남해안에도 오전까지 비가 내릴 전망이다. 낮 12시까지 제주도 내 예상 강수량은 30~80㎜다.

지역별로 보면, 낮 최고기온은 Δ서울 28도 Δ인천 26도 Δ춘천 30도 Δ강릉 29도 Δ대전 28도 Δ대구 32도 Δ부산 27도 Δ전주 29도 Δ광주 30도 Δ제주 27도로 예상된다.

아침 최저기온은 Δ서울 21도 Δ인천 21도 Δ춘천 22도 Δ강릉 22도 Δ대전 22도 Δ대구 22도 Δ부산 21도 Δ전주 22도 Δ광주 22도 Δ제주 23도로 전망된다.

미세먼지는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예보됐다. 하지만 일부 영남권은 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적돼 오전에 농도가 다소 높을 것으로 예상된다.

기상청은 "특히 제주도에는 새벽 3시부터 낮 12시까지 천둥 번개를 동반한 시간당 20㎜ 내외의 거센 비가 오는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다"고 밝혔다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr