한국남동발전 여수본부, 관내 저소득층 주거환경 개선금 기탁

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 한국남동발전㈜여수발전본부(본부장 신윤오)가 전남 여수시 관내 저소득세대 주거환경을 개선하는 데 사용해 달라며 3000만 원의 사회공헌 사업비를 전남사회복지공동모금회(회장 노동일·전남사랑의열매)에 전달했다.

6일 전남사랑의열매에 따르면 이날 여수시청에서 진행된 성금전달식에는 권오봉 여수시장, 한국남동발전㈜여수발전본부 신윤오 본부장, 전남 사랑의열매 김상균 사무처장 등 관계자들이 참석했다.

전달된 성금은 여수시 저소득 5세대의 주거환경을 개선해 일상생활이 편리하고 건강하게 살아갈 수 있도록 보금자리를 보수하는 데 사용될 예정이다.

신윤오 한국남동발전㈜여수발전본부장은 “지역주민의 행복가치 향상을 위한 기업 일원으로서 국민복지에 기여된다고 생각해 나눔을 실천하게 됐다”며 “앞으로도 지속적으로 사회에 보답하는 기업가치를 실천하겠다”고 말했다.

김상균 전남사랑의열매 사무처장은 “지난달에 이어 이번에도 지역사회 맞춤형 지원과 봉사로 다양한 사회공헌 활동을 실천하며 나눔행보를 같이 해주신 한국남동발전㈜여수발전본부에 감사드린다”며 “많은 기업들이 나눔에 참여해 나눔문화를 이룩하는 데 함께하길 바란다”고 전했다.

한국남동발전㈜여수발전본부는 국가발전을 위해 기술로 미래를 창조하는 친환경 에너지 기업으로서 국가발전과 국민복지에 기여하고 있다. 지속적인 사회공헌을 실천해 지난 2017년에는 지역사회공헌 기여한 공로를 인정받아 전남도지사 표창을 수상했다. 지난 2015년부터 전남사랑의열매에 총 2억 2100만 원 가량을 기부하며 여수시에 거주하는 저소득층을 위한 주거환경개선사업과 차량지원사업, 사회복지시설에 필요한 물품 등을 지원함으로써 지역복지 증진에 힘쓰기도 했다.

