대구경북통합신공항 이전 '파국 예고' … 군위군수 "법적으로 관철"

국방부, "공동유치신청 없으면 자동 부적합" 발표에도

군위군수, 기자회견서 "소송으로 군민 뜻 관철하겠다"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 국방부가 7월말까지 대구경북통합신공항에 대한 공동후보지(의성비안·군위소보)의 유치신청이 없을 경우 '자동 부적합' 결정을 내리기로 발표해 놓은 상태에서 김영만 군위군수가 '법적 대응' 방침을 밝혔다.

이철우 경북도지사와 권영진 대구시장이 공동 후보지에 대한 마지막 설득에 전력하겠다고 공언한 가운데 나온 폭탄 발언이어서 대구경북통합신공항 이전지 선정 노력은 결국 무위로 돌아갈 것이란 회의감이 확산되고 있다.

김영만 군위군수는 6일 오후 군청 대회의실에서 기자회견을 통해 발표한 '통합신공항 담화문'에서 "신공항 이전을 위해 매진한 지 어언 4년간 지났으나 결실을 보지도 못했다"며 "법적 소송을 통해 군민의 억울함을 풀고, 군민의 뜻을 관철시키겠다"고 목소리를 높였다.

김 군수는 "공항 유치 경쟁에서 군위군은 그저 작은 지방자치단체로 무시당하기 일쑤였고, 때론 모멸감에 분개하기도 했다"면서 "신공항을 건설해 우리 후손들에게는 다시는 이런 무시당함을 물려주지 않기 위해 이 모든 것을 삼켜왔다"고 주장했다.

이어 "단독후보지인 우보는 민항 활성화에 기반인 대구시와의 거리는 물론 50㎞ 반경 내 인구가 353만명으로, 공동후보지 169만명의 2배이다"면서 "비행안전에 가장 중요한 안개일수도 5일로 공동후보지의 58.8일보다 무려 11배가 적다"고 당위성을 역설했다.

국방부와 대구시, 경북도 등에 모든 책임을 돌린 그는 "신공항 사업 교착 사태의 책임은 국방부에 있고, 우보 탈락 건의는 경북도가, 7월 말까지 공동후보지 유예는 대구시가 했다"고 꼭꼭 짚어가며 불만을 토로했다.

김 군수는 "그들이 우리 군민들을 설득하기 위해 가져왔던 중재안마저 그들의 권한이 아니라 용역과 설계를 통한 전문가의 영역임이 그들의 입을 통해 확인돼 신뢰는 무너졌다"면서 "저와 500여 공직자는 사태가 여기에 이른 것에 대한 책임을 통감하며, 이 싸움에서 반드시 승리하도록 하겠다"며 군민들의 지지를 호소했다.

한편 국방부는 지난 3일 제6회 대구 군공항 이전부지 선정위원회를 연뒤 "의성 비안·군위 소보 지역(공동 후보지)은 군위군수가 소보지역을 유치 신청하지 않아 선정 절차를 충족하지 못해 부적합하나, 적합여부 판단을 7월31일까지 유예한다"며 "유예 기간 내에 공동 유치신청이 없는 경우 자동 부적합 결정되는 것으로 의결했다"고 발표한 바 있다.

