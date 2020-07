경기소방, '소방기술경연대회' 7~9일 개최…248명 참가

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방기술경연대회가 7일부터 9일까지 사흘간 용인 소재 경기도소방학교에서 개최된다.

이번 대회에는 도내 30개 소방서에서 248명이 참가해 ▲구조(최강소방관ㆍ응용구조전술) ▲화재진압(속도방수) ▲구급(응급처치 팀 전술) ▲몸짱소방관 등 5개 분야 6개 종목에서 경연을 벌인다.

경기소방본부는 종목 별로 점수를 합산해 우승(1곳), 준우승(2곳), 장려상(2곳) 등 5곳을 선발한다. 또 최강 소방관 등 48명에게 개인시상을 하며 소방관서 평가에 반영하게 된다.

특히 분야별 1위(최강소방관 1ㆍ2위)는 오는 9월23~24일 충남 공주 중앙소방학교에서 열리는 전국대회에 경기도 대표로 참여한다. 경기소방본부는 지난해 전국대회에서 국무총리상을 받았다.

경기소방본부 관계자는 "코로나19 상황속에서 진행되는 행사인 만큼 안전에 각별히 쓰면서 우수 소방관을 선발할 계획"이라고 전했다.

