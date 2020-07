[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 현아가 섹시한 매력을 발산했다.

최근 현아는 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 현아는 민소매 티셔츠에 트레이닝 바지를 입고 연습실에서 셀카를 찍고 있는 모습이다. 사진 뒤편으로 공개 연애중인 가수 던이 찍혀 웃음을 자아낸다.

한편 현아는 2018년부터 공개 연애 중인 가수 던과 현재 같은 소속사인 피네이션에서 한솥밥을 먹고 있다.

