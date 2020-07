[아시아경제 온라인이슈팀] 레이싱 모델 민한나가 청순 섹시한 매력을 뽐냈다.

최근 민한나는 자신의 인스타그램에 "올해 나는 쉬는 중" 이라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다. 팬들은 "외모도 시간 정지", "방부제? 너무 아름다워요"라며 찬사를 보냈다.

공개된 사진 속 민한나는 침대 위에서 핑크색 탑과 핫팬츠를 입고 아찔한 눈빛으로 포즈를 취하고 있는 모습이다.

한편 그는 레이싱모델로 활동하며 2019 한국패션디자이너협회 최우수 모델상을 수상했다. 또한 지난해 단독 사진집을 출간해 많은 관심을 모았다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr