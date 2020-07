성남시, 고용우수기업 찾는다

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 오는 8일부터 10일까지 고용우수기업을 모집한다. 일자리 창출에 이바지한 기업을 선정해 각종 인센티브를 주기 위한 것이다.

모집 대상은 만 15세 이상 만 34세 이하 청년 고용우수기업, 일반근로자 고용 우수기업 등 2개 분야다.

청년 고용우수기업은 연 평균 청년고용 증가율이 5% 이상이면서 청년고용 증가 인원이 2명 이상인 기업이다.

고용 증가 인원수에 따라 A(6명 이상), B(4~5명), C(2~3명) 등급으로 나눠 인증한다.

일반근로자 고용우수기업은 연 평균 근로자 고용 증가율이 10% 이상이면서 고용 증가 인원이 2명 이상인 기업이다.

고용 증가율에 따라 A(35% 이상), B(20~34%), C(10~19%) 등급으로 역시 나눈다.

고용우수기업으로 선정되면 인증서와 현판을 준다.

또 해외 전시회 성남관 참가나 성남 글로벌 수출기업육성 패키지, 바이오 헬스케어 분야 창업기업 성장지원 시 가점이 주어진다.

시는 최근 1년간 6곳 기업을 청년 고용우수기업(36명 채용)으로, 5곳 기업을 일반근로자 고용 우수기업(42명 채용)으로 각각 인증했다.

