속보[아시아경제 김가연 기자] 대전에서 4일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 2명이 더 나왔다. 모두 기존 확진자들의 가족이다.

대전시는 지역 내에서 136번과 137번 확진자가 새로 확인됐다고 밝혔다. 136번 확진자는 서구 관저동 거주 6세 어린이로, 앞서 확진 판정을 받은 서구 정림동 모 의원에 근무하는 30대 여성 실습생(대전 133번 확진자)의 아들이다. 또 137번 확진자는 서구 둔산동 거주 60대 여성으로, 135번 확진자(70대 남성)의 아내다.

방역 당국은 확진자들의 동선을 파악해 홈페이지에 공개하고, 방문 장소는 방역 소독할 방침이다. 이로써 대전지역 확진자는 모두 137명으로 늘었다.

