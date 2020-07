전주시, 특수형태근로자·프리랜서 직업훈련비 지원

6일부터 접수…1인당 자비부담금 최대 50만원

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시가 특수형태 근로자와 프리랜서를 위한 직업훈련 비용을 지원한다.

3일 시는 고용보험 사각지대에 놓인 특수형태 근로종사자와 프리랜서 등 1000명을 대상으로 직업훈련비 지원사업을 추진한다고 밝혔다.

지원내용은 지난 3월 이후 국민내일배움카드로 결제한 직업훈련비 중 국비부담금을 제외한 자비부담금으로 1인당 최대 50만 원까지다.

지원대상은 고용노동부에서 발급하는 국민내일배움카드를 통해 직업훈련을 수강한 학습지교사, 학원 강사, 방과 후 강사, 방문판매원, 보험설계사, 북큐레이터, 번역가 등 특수형태 근로종사자 및 프리랜서다.

단, 직업훈련기간 고용보험가입자, 사업장 대표자, 특고·프리랜서 업무가 아닌 별도의 경제적 활동을 통해 수입이 발생하는 자, 기존 국민내일배움카드 자비부담금을 지원받은 자 등은 제외된다.

직업훈련비를 지원받고자 하는 시민은 전주시 홈페이지에서 내려 받은 신청서와 수료증 등 구비서류를 갖춰 시청 일자리청년정책과(현대해상빌딩 6층)로 오는 6일부터 접수하면 된다. 단, 예산 소진으로 조기 종료될 수 있다.

김봉정 일자리청년정책과장은 “이번 직업훈련비 지원사업이 그간 직업훈련 참여에 어려움을 겪어왔던 특수형태 근로종사자와 프리랜서 등에게 좋은 기회가 됐으면 한다”면서 “고용복지 사각지대에 놓인 계층에 대한 다양한 지원정책을 마련하기 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

