속보[아시아경제 허미담 기자] 광주시는 광산구 송정동에 거주하는 60대 여성(금양오피스텔발 확진자43번과 접촉)과 40대 여성(광주사랑교회발 확진자 63번과 접촉)이 코로나19 확진 판정을 받았다고 3일 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr