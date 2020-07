[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 선미가 강렬한 메이크업을 자랑했다.

최근 선미는 자신의 인스타그램에 사진 두 장을 게재했다. 공개된 사진 속 선미는 어깨를 드러낸 의상을 입고 보라색 아이 메이크업과 강렬한 레드 립을 한 얼굴을 양손으로 감싸고 있다. 이를 본 네티즌들은 "다 잘 어울려", "감탄 나오는 미모", "나의 여왕님" 등 다양한 반응을 보였다.

한편 선미는 지난달 29일 발매된 새 싱글 앨범 '보라빛 밤'으로 활동 중이다.

