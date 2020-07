속보[아시아경제 허미담 기자] 김명환 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장이 임시 대의원대회를 개최해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복을 위한 노사정 합의안에 대한 동의를 구하기로 했다.

김 위원장은 3일 새벽 중앙집행위원회(중집)에서 노사정 합의안의 중집 추인이 무산됐음을 확인하고 "민주노총 규약상 위원장 권한 행사로 소집할 수 있는 임시 대의원대회를 추진하겠다"고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr